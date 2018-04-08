Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: КНДР вновь заявила Японии, что проблема похищенных японцев была решена

Международная панорама
8 апреля, 7:37 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 8, апреля. /ТАСС

Отмечается, что соответствующее сообщение было передано японской стороне по неофициальным каналам

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 8 апреля. /ТАСС/. КНДР вновь заявила Японии, что проблема похищений японских граждан северокорейской разведкой в 1970-е годы была решена. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По его сведениям, соответствующее сообщение было передано японской стороне по неофициальным каналам, а не через посольство Японии в Пекине, как это делается обычно. Правительство Японии полагает, что Пхеньян таким образом решил проверить, будет ли Токио продолжать настаивать на необходимости урегулировать проблему похищенных граждан как на главном условии для улучшения двусторонних отношений.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ, реагируя на действия КНДР, заявил своим соратникам по правящей Либерально-демократической партии, что Японии не нужно чувствовать на себе давление, чтобы провести встречу на высшем уровне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Токио, как отмечает Kyodo, с февраля по нескольким каналам уже уведомлял Пхеньян о своем желании провести такой саммит.

Абэ с 17 по 20 апреля посетит с официальным визитом США. По его словам, в ходе встречи с президентом Дональдом Трампом он намерен лично попросить его поднять вопрос похищенных северокорейской разведкой японских граждан в случае организации саммита лидеров США и КНДР.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
2
Посольство РФ: экипажу российского судна "Норд" не позволили покинуть Украину
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
5
Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC
6
Генконсул США во Владивостоке выдержал Великий пост
7
Times: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости