Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: фактор стабильности принудит США к конструктивным контактам с Россией и Китаем

Международная панорама
8 апреля, 7:48 UTC+3 БОАО /Корр. ТАСС, Николай Селищев

При этом эксперт не исключил, что в условиях усиливающегося давления Вашингтона на Москву и Пекин, сопровождающейся сближением РФ и КНР, конфронтация может усилиться

Поделиться
Материал из 1 страницы

БОАО /Китай/, 8 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Соединенным Штатам при взаимодействии с Россией и Китаем придется действовать более конструктивно для обеспечения стабильности существующей системы миропорядка. Об этом в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС заявил в рамках Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао Кент Калдер, возглавляющий американский Центр исследований Восточной Азии имени Эдвина Райшауэра.

"В условиях усиливающейся конфронтации между США и Россией, когда трения становятся все более ощутимыми, я по-прежнему верю, что необходимость поддержания стабильности в международной системе продолжает играть ключевую роль, - сказал он. - Поэтому на фоне происходящих в мире изменений отношения в рамках треугольника "США-Россия-Китай", похоже, станут более переменчивыми, примут более конструктивный характер".

Эксперт не исключил, что в условиях усиливающегося давления Вашингтона на Москву и Пекин, сопровождающейся сближением РФ и КНР, конфронтация между этими странами и Соединенными Штатами может усилиться. Однако Калдер напомнил, что президент США Дональд Трамп, несмотря на рискованную политику, которую он проводит на международной арене, вынужден учитывать рамки своей ответственности как главы государства.

"Трамп любит идти на риск, однако не обязательно трактовать это в негативном ключе. Нам следует помнить о его прошлом - нынешний президент Соединенных Штатов относится к рискам в довольно "толерантном" [избирательном] ключе", - резюмировал он.

В последнее время Соединенные Штаты продолжают занимать жесткую позицию в отношении России и призывают остальные страны присоединиться к ним в этом. В то же время Трамп недавно заявил, что улучшение отношений Вашингтона и Москвы "было бы хорошо для мира".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
2
Посольство РФ: экипажу российского судна "Норд" не позволили покинуть Украину
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
5
Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC
6
Генконсул США во Владивостоке выдержал Великий пост
7
Times: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости