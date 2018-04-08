Эксперт: фактор стабильности принудит США к конструктивным контактам с Россией и Китаем

БОАО /Китай/, 8 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Соединенным Штатам при взаимодействии с Россией и Китаем придется действовать более конструктивно для обеспечения стабильности существующей системы миропорядка. Об этом в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС заявил в рамках Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао Кент Калдер, возглавляющий американский Центр исследований Восточной Азии имени Эдвина Райшауэра.

"В условиях усиливающейся конфронтации между США и Россией, когда трения становятся все более ощутимыми, я по-прежнему верю, что необходимость поддержания стабильности в международной системе продолжает играть ключевую роль, - сказал он. - Поэтому на фоне происходящих в мире изменений отношения в рамках треугольника "США-Россия-Китай", похоже, станут более переменчивыми, примут более конструктивный характер".

Эксперт не исключил, что в условиях усиливающегося давления Вашингтона на Москву и Пекин, сопровождающейся сближением РФ и КНР, конфронтация между этими странами и Соединенными Штатами может усилиться. Однако Калдер напомнил, что президент США Дональд Трамп, несмотря на рискованную политику, которую он проводит на международной арене, вынужден учитывать рамки своей ответственности как главы государства.

"Трамп любит идти на риск, однако не обязательно трактовать это в негативном ключе. Нам следует помнить о его прошлом - нынешний президент Соединенных Штатов относится к рискам в довольно "толерантном" [избирательном] ключе", - резюмировал он.

В последнее время Соединенные Штаты продолжают занимать жесткую позицию в отношении России и призывают остальные страны присоединиться к ним в этом. В то же время Трамп недавно заявил, что улучшение отношений Вашингтона и Москвы "было бы хорошо для мира".