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Британский МИД призвал к срочному расследованию предполагаемой химатаки в Восточной Гуте

Международная панорама
8 апреля, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Лондон также подтвердил, что считает достоверными сведения о применении в Сирии химического оружия

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ТАСС, 8 апреля. Министерство иностранных дел Великобритании призвало к проведению срочного расследования предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News.

"Требуется срочное расследование, и международное сообщество должно дать ответ, - приводит телеканал заявление внешнеполитического ведомства. - Мы призываем режим Асада и его сторонников, Россию и Иран, прекратить насилие в отношении невинных мирных жителей".

В МИД Соединенного Королевства также отметили, что если сведения о химатаке верны, то "это еще раз доказывает жестокость Асада".

Ранее в воскресенье Минобороны РФ опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски". По данным Минобороны РФ, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" (в субботу сообщалось, что они возобновили боевые действия против правительственных сил - прим. ТАСС), и заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.

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