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Welt: полиция Германии предотвратила теракт на берлинском полумарафоне

Международная панорама
8 апреля, 17:05 дата обновления: 8 апреля, 17:09 UTC+3

Один из задержанных был знакомым Аниса Амри, который совершил теракт на рождественском рынке в Берлине в 2016 году

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Берлинский полумарафон

Берлинский полумарафон

© EPA-EFE/HAYOUNG JEON

БЕРЛИН, 8 апреля. /ТАСС/. Германские правоохранительные органы задержали четырех человек, которые планировали осуществить теракт во время прошедшего в это воскресенье берлинского полумарафона. Наблюдение за ними велось уже давно, поэтому конкретной угрозы не было, сообщила газета Die Welt.

"Мы еще оцениваем ситуацию. Но, по всей вероятности, ситуация была на грани", - приводит газета слова представителя полиции.

По данным издания, один из задержанных был близким знакомым Аниса Амри, тунисца, который совершил теракт на столичном рождественском рынке 19 декабря 2016 года. Этот подозреваемый якобы собирался напасть на легкоатлетов и зрителей с ножом. Кроме того, в подвале, который он снимал вместе с квартирой, обнаружены следы взрывчатки.

В полумарафоне принимали участие около 32 тыс. человек.

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Теракт на рождественской ярмарке в Берлине
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