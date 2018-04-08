Правительство США изучит информацию о ситуации в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Команда по национальной безопасности США проведет брифинг для правительства по ситуации в Сирии и предполагаемой химической атаке в Восточной Гуте. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Мы рассмотрим ситуацию [в Сирии] позже сегодня и получим новую информацию от команды по национальной безопасности", - отметил он, отказавшись комментировать возможные варианты ответных мер со стороны Вашингтона. При этом министр подчеркнул, что команда по нацбезопасности "рассмотрит с президентом все возможные альтернативы", не пояснив, когда именно это произойдет.

Мнучин предположил, что за возможную химическую атаку несет ответственность президент Сирии Башар Асад. Кроме того, телеканал со ссылкой на свои источники в администрации американского лидера Дональда Трампа сообщил, что Вашингтон "почти уверен", что за применением химического оружия стоит Дамаск.

В воскресенье президент США возложил ответственность на Россию и Иран за поддержку Асада. Он потребовал от Дамаска "немедленно открыть район для оказания медицинской помощи [пострадавшим] и проверки" сведений о применении химического оружия.

Опровержение со стороны России

В воскресенье МИД РФ назвал информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.

В свою очередь Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски". По данным Минобороны РФ, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" (в субботу сообщалось, что они возобновили боевые действия против правительственных сил - прим. ТАСС), и заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.