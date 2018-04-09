Источник: Израиль совершил новую агрессивную вылазку против Сирии

ТАСС, 9 апреля. Сирия возлагает ответственность на Израиль за ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке провинции Хомс. Как заявил в понедельник агентству SANA источник в командовании ВС республики, Израиль "совершил новое агрессивное нападение на Сирию".

По словам источника, истребители F-15 ВВС Израиля выпустили по цели несколько ракет из воздушного пространства Ливана.

Как сообщили в понедельник в Минобороны РФ, по сирийскому аэродрому T-4 было выпущено всего восемь управляемых ракет. При этом ПВО ВС Сирии сумели уничтожить пять из них. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.

По сведениям агентства SANA, среди сирийских военнослужащих есть убитые и раненые. Их точного числа не приводится.

Официальный представители армии Израиля Джонатан Конрикус сообщил в понедельник, что не будет комментировать заявление Минобороны РФ о том, что два самолета F-15 ВВС еврейского государства нанесли удар восемью управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4.