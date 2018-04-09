Новый президент Армении принял отставку правительства республики

ЕРЕВАН, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство Армении в понедельник ушло в отставку. Соответствующее прошение премьер-министра республики Карена Карапетяна одобрил новый президент страны Армен Саркисян, сообщили корреспонденту ТАСС в аппарате президента. Отставка кабмина в день вступления в должность нового главы государства - требование Конституции Армении.

В аппарате нового руководителя республики также сообщили, что "Саркисян поручил министрам продолжать исполнять обязанности до формирования нового правительства".

В рамках конституционной реформы Армения практически завершает переход к парламентской форме правления. В рамках этих преобразований вся полнота исполнительной власти сосредоточивается в руках премьер-министра Армении, который получает самые широкие полномочия. В то же время президент, избранный в результате не всеобщего и прямого голосования, а парламентом, располагает представительскими функциями и следит за соблюдением Конституции.

В ближайшие дни фракции парламента Армении приступят к выдвижению кандидатур нового премьера. В политических кругах убеждены, что Серж Саргсян, в понедельник завершивший свой второй пятилетний мандат на посту президента, имеет больше всех шансов занять пост премьер-министра.