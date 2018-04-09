Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэй: у ЕС нет других объяснений для инцидента в Солсбери, кроме причастности РФ

Международная панорама
9 апреля, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

При этом премьер-министр Великобритании не представила прямых доказательств, подтверждающих эту версию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 апреля. /ТАСС/. Великобритания и ЕС не видят иных "правдоподобных объяснений" отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, кроме причастности к нему России. Об этом заявила в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Копенгагене на совместной пресс- конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.

Смотрите также

Международная реакция на "дело Скрипаля". Досье

"Мы верим, что у России были возможности, намерения и мотив для того, чтобы осуществить подобную атаку [в Солсбери]. Это было признано и Советом ЕС в коммюнике, распространенном в марте после нашей встречи. Все члены Совета ЕС признают, что иных правдоподобных объяснений этой атаке нет", - утверждала Мэй.

Отвечая на вопрос о наличии доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, Мэй говорила лишь об обстоятельствах, которые могут указывать на эту причастность лишь косвенно.

Так, она повторила, что британские эксперты считают российской разработкой примененное при отравлении вещество, а также Мэй утверждала, что, по ее мнению, в российском руководстве "считают перебежчиков законными целями" для устранения. Кроме того, по словам британского премьера, Россия также располагала небольшими запасами нервно-паралитического газа этого типа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Расмуссен, Ларс Лёкке
Страны
Дания Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
2
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
3
Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке московского метро
4
Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями
5
Что известно об авиаударе по сирийской базе Т-4
6
Путин и Меркель подтвердили свои позиции по проекту "Северный поток-2"
7
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости