ЛНР: слова Порошенко о минском формате могут означать отказ Киева от своих обязательств

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что минского формата переговоров (ОБСЕ, РФ, Украина, республики Донбасса) по урегулированию ситуации в Донбассе "не существует", может свидетельствовать об отказе Киева от своих международных обязательств. Об этом в пятницу ТАСС заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе минской контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник.
По мнению Мирошника, "договороспособность президента Украины, исходя из его заявлений, уже действительно вызывает серьезные опасения".
"После клятв Порошенко о его приверженности выполнению минских соглашений и их безальтернативности заявление о том, что минский формат не существует, является, как минимум, неадекватным, а по своей сути может рассматриваться международным сообществом, и в первую очередь гарантами минских соглашений в лице Германии и Франции, как отказ Украины от выполнения взятых на себя международных обязательств", - считает представитель ЛНР.
Он напомнил, что "существование контактной группы (минского формата), в которую входят ОБСЕ, Россия, Украина, ЛНР и ДНР, закреплено Комплексом мер по выполнению минских соглашений, подписанным Леонидом Кучмой по поручению Порошенко".
"А сам Порошенко подписал Декларацию в поддержку Комплекса мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года, которая содержит норму: "Лидеры будут и впредь привержены выполнению минских соглашений", - подчеркнул Мирошник.
Представитель ЛНР считает, что своими заявлениями Порошенко осложнил проведение запланированной на 11 июня встречи министров иностранных дел стран - участниц нормандского формата (ФРГ, Франция, Украина и Россия).
"Думаю, что уже 11 июня на встрече участников нормандского формата в Берлине на уровне глав МИД, министру иностранных дел Украины Павлу Климкину придется давать детальные разъяснения этого заявления или же состояния президента Порошенко, в котором было сделано данное высказывание, коренным образом противоречащее линии на урегулирование конфликта в Донбассе, официально поддерживаемой Западом", - сказал Мирошник.
Он отметил, что "после более чем трех лет участия украинской делегации в переговорах в Минске в соответствии с указом украинского гаранта конституции и после парафирования всеми сторонами, в том числе Киевом, ЛНР и ДНР ряда соглашений по безопасности, высказывание Порошенко звучит не просто странным, но настораживающим".
Порошенко в пятницу заявил о том, что "минского формата переговоров нет", а полномочный представитель Киева на переговорах Контактной группы Леонид Кучма "никакого участия в минском формате переговоров не принимает". По мнению президента Украины, "существует один формат - нормандский". При этом он заявил о том, что украинская сторона в Контактной группе в Минске ведет переговоры только с представителями России и ОБСЕ.
Ранее на прямых переговорах Киева с Донбассом настаивали Москва и сами провозглашенные Луганская и Донецкая (ДНР) народные республики. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что "невозможно добиться разрешения конфликта без прямого диалога конфликтующих сторон, так в мире еще никогда не происходило".
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине - группа в формате Украина - Россия - ОБСЕ при участии республик Донбасса. Первая встреча участников контактной группы прошла в Минске 5 сентября 2014 года. По результатам переговоров был согласован план мирного урегулирования в Донбассе и достигнута договоренность о прекращении огня. 12 февраля 2015 года участники контактной группы, а также главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подписали согласованный с лидерами "нормандской четверки" Комплекс мер по выполнению минских соглашений, предусматривающий прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию, обмен пленными и политическое урегулирование.
Экс-президент Украины Леонид Кучма в качестве полномочного представителя Киева в контактной группе принимает участие в минских встречах с 2014 года. Его подпись стоит под Комплексом мер по выполнению минских соглашений.
Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последний раз главы дипломатических ведомств четырех стран встречались в этом формате в феврале 2017 года в Мюнхене.