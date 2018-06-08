ЛНР: слова Порошенко о минском формате могут означать отказ Киева от своих обязательств

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что минского формата переговоров (ОБСЕ, РФ, Украина, республики Донбасса) по урегулированию ситуации в Донбассе "не существует", может свидетельствовать об отказе Киева от своих международных обязательств. Об этом в пятницу ТАСС заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе минской контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник.

Отказ от обязательств

По мнению Мирошника, "договороспособность президента Украины, исходя из его заявлений, уже действительно вызывает серьезные опасения".

"После клятв Порошенко о его приверженности выполнению минских соглашений и их безальтернативности заявление о том, что минский формат не существует, является, как минимум, неадекватным, а по своей сути может рассматриваться международным сообществом, и в первую очередь гарантами минских соглашений в лице Германии и Франции, как отказ Украины от выполнения взятых на себя международных обязательств", - считает представитель ЛНР.

Он напомнил, что "существование контактной группы (минского формата), в которую входят ОБСЕ, Россия, Украина, ЛНР и ДНР, закреплено Комплексом мер по выполнению минских соглашений, подписанным Леонидом Кучмой по поручению Порошенко".

"А сам Порошенко подписал Декларацию в поддержку Комплекса мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года, которая содержит норму: "Лидеры будут и впредь привержены выполнению минских соглашений", - подчеркнул Мирошник.

Настораживающее состояние

Представитель ЛНР считает, что своими заявлениями Порошенко осложнил проведение запланированной на 11 июня встречи министров иностранных дел стран - участниц нормандского формата (ФРГ, Франция, Украина и Россия).

"Думаю, что уже 11 июня на встрече участников нормандского формата в Берлине на уровне глав МИД, министру иностранных дел Украины Павлу Климкину придется давать детальные разъяснения этого заявления или же состояния президента Порошенко, в котором было сделано данное высказывание, коренным образом противоречащее линии на урегулирование конфликта в Донбассе, официально поддерживаемой Западом", - сказал Мирошник.

Он отметил, что "после более чем трех лет участия украинской делегации в переговорах в Минске в соответствии с указом украинского гаранта конституции и после парафирования всеми сторонами, в том числе Киевом, ЛНР и ДНР ряда соглашений по безопасности, высказывание Порошенко звучит не просто странным, но настораживающим".

Неформат Порошенко

Порошенко в пятницу заявил о том, что "минского формата переговоров нет", а полномочный представитель Киева на переговорах Контактной группы Леонид Кучма "никакого участия в минском формате переговоров не принимает". По мнению президента Украины, "существует один формат - нормандский". При этом он заявил о том, что украинская сторона в Контактной группе в Минске ведет переговоры только с представителями России и ОБСЕ.

Ранее на прямых переговорах Киева с Донбассом настаивали Москва и сами провозглашенные Луганская и Донецкая (ДНР) народные республики. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что "невозможно добиться разрешения конфликта без прямого диалога конфликтующих сторон, так в мире еще никогда не происходило".

Минский формат

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине - группа в формате Украина - Россия - ОБСЕ при участии республик Донбасса. Первая встреча участников контактной группы прошла в Минске 5 сентября 2014 года. По результатам переговоров был согласован план мирного урегулирования в Донбассе и достигнута договоренность о прекращении огня. 12 февраля 2015 года участники контактной группы, а также главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подписали согласованный с лидерами "нормандской четверки" Комплекс мер по выполнению минских соглашений, предусматривающий прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию, обмен пленными и политическое урегулирование.

Экс-президент Украины Леонид Кучма в качестве полномочного представителя Киева в контактной группе принимает участие в минских встречах с 2014 года. Его подпись стоит под Комплексом мер по выполнению минских соглашений.

Нормандский формат

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последний раз главы дипломатических ведомств четырех стран встречались в этом формате в феврале 2017 года в Мюнхене.