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Роухани: Иран и РФ должны активизировать диалог в связи с выходом США из ядерной сделки

Международная панорама
9 июня, 11:06 UTC+3 /Китай/ 9, июня. /ТАСС

Иранский лидер отметил, что Россия сыграла важную роль в исполнении СВПД

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ЦИНДАО /Китай/, 9 июня. /ТАСС/. Иран и Россия должны наладить более серьезный диалог в отношении одностороннего выхода США из ядерной сделки. Такое мнение высказал президент Ирана Хасан Роухани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что касается незаконного выхода США из этих соглашений, тут требуется более серьезный и более важный диалог между нашими странами", - сказал он.

Роухани подчеркнул, что Российская Федерация сыграла "очень важную и конструктивную роль" в исполнении ядерных соглашений [Совместного всеобъемлющего плана действий] .

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Выход США из ядерной сделки с Ираном
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Роухани, Хасан Путин, Владимир Владимирович
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