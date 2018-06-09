Роухани: Иран и РФ должны активизировать диалог в связи с выходом США из ядерной сделки

ЦИНДАО /Китай/, 9 июня. /ТАСС/. Иран и Россия должны наладить более серьезный диалог в отношении одностороннего выхода США из ядерной сделки. Такое мнение высказал президент Ирана Хасан Роухани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что касается незаконного выхода США из этих соглашений, тут требуется более серьезный и более важный диалог между нашими странами", - сказал он.

Роухани подчеркнул, что Российская Федерация сыграла "очень важную и конструктивную роль" в исполнении ядерных соглашений [Совместного всеобъемлющего плана действий] .