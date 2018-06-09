В Елисейском дворце назвали возможным подписание совместного коммюнике на саммите G7

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Франция считает весьма вероятным подписание всеми участниками саммита "Большой семерки" итогового совместного коммюнике. Об этом, как сообщило агентство AFP, заявил в Ла Мальбе представитель Елисейского дворца.

Он выразил мнение, что подписание документа является "высоко вероятным". Переговоры по основным обсуждаемым проблемам "идут по верному пути", считает представитель администрации президента Франции. По его данным, в тексте итогового коммюнике может содержаться указание на то, что США, вышедшие из Парижского соглашения по климату, придерживаются особого мнения по вопросу защиты экологии планеты.

В том, что касается обсуждения ситуации в мировой торговле, представитель Елисейского дворца сообщил, что стороны вырабатывают формулировку, указывающую на необходимость проведения реформы Всемирной торговой организации. Причем содержание этой формулировки должно учитывать требования, выдвигаемые в этой сфере Соединенными Штатами.

По словам представителя Франции, тема ядерного соглашения с Ираном будет фигурировать в итоговом коммюнике в таком виде, с которым согласятся все участники саммита.

Встреча на фоне противоречий

Нынешний саммит проходит на фоне углубляющихся разногласий между США и остальными членами этого неформального объединения экономически развитых стран (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония). К уже привычному списку разногласий - позиции по Ирану и введенным Вашингтоном пошлинам на алюминий и сталь в отношении своих ближайших союзников из Канады и стран ЕС - в пятницу утром добавились и расхождения во взглядах по России.

Так, Трамп перед тем, как отправиться на саммит Группы семи в Канаду, заявил, что членство России в G8 должно быть возобновлено. Поддержал Трампа и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Однако глава Евросовета Дональд Туск вновь высказался против этого, заявив журналистам о том, что формат G7 должен оставаться в прежнем виде, без возвращения в него России.

В связи с этими противоречиями эксперты полагают, что по итогам саммита в Канаде его участникам впервые в истории таких встреч вообще не удастся подготовить традиционное итоговое коммюнике.