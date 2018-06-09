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Трамп заявил, что на "десятку" оценивает отношения США с Канадой и странами ЕС

Международная панорама
9 июня, 19:19 UTC+3 ЛА МАЛЬБЕ /Канада/ 9, июня. /ТАСС

Президент США пояснил, что имеет в виду шкалу "от нуля до десяти"

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ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Отношения США с Канадой, Германией и Францией заслуживают наивысшей оценки. Об этом в субботу заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Канаде.

"Я бы сказал, что отношения на уровне "десятки". У нас прекрасные отношения. С [канцлером ФРГ] Ангелой [Меркель], [президентом Франции] Эмманюэлем [Макроном], [премьер-министром Канады] Джастином [Трюдо] - я бы сказал, что отношения на десятку", - сказал он, пояснив, что имеет в виду шкалу "от нуля до десяти".

Трамп при этом вновь указал, что не винит другие страны в возникновении торгового дефицита, когда США закупают у них больше, чем поставляют. "Это вина людей, которые были до меня. И я говорю не только про президента [Барака] Обаму", - отметил он, уточнив, что такую политику в сфере торговли США проводят уже на протяжении последних 50 лет. "Становится все хуже, хуже и хуже", - констатировал президент.

"У нас очень хорошие отношения и я не обвиняю этих людей (европейских политиков - прим. ТАСС). Но я буду винить их, если они не поступят разумно и не сделают то, что должны, потому что у них нет выбора", - продолжил Трамп. Он вновь повторил тезис о том, что американские сельхозпроизводители не выдерживали конкуренции с другими странами, а автомобильные компании переносили свои заводы за рубеж.

"Мы исправим эту ситуацию. А если нет - то мы не станем договариваться с этими странами, но взаимоотношения [с ними] прекрасные", - утверждал он, назвав предположения об обратном "ложными новостями".

ЕС Трамп обвинял в "жестоком отношении" к США, Мексику - в том, что из нее в Соединенные Штаты идет поток наркотиков. "У них нет выбора. Если это не изменится, то мы не будем торговать с ними", - резюмировал американский лидер.

С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который компенсирует потери от американских пошлин.

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Темы
Саммит G7 в Канаде Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Обама, Барак Трюдо, Джастин Трамп, Дональд Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
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