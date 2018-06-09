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Меркель заявила, что участие России в G7 пока невозможно

Международная панорама
9 июня, 19:45 дата обновления: 9 июня, 20:02 UTC+3

Канцлер Германии считает, что для возвращения РФ в состав G7 необходим прогресс в реализации минских соглашений

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ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Присоединение России к Группе семи пока не представляется возможным, для этого необходим существенный прогресс в реализации минских соглашений по Украине. Об этом заявила в субботу канцлер Германии Ангела Меркель журналистам на полях саммита G7 в Канаде.

"Мы обсудили тему участия России, - сказала она. - На мой взгляд, нужен существенный прогресс в реализации "Минска". Этого пока мы не видим и в этой связи не считаем возможным, чтобы Россия участвовала в таком формате. Поэтому пока я не усматриваю возможности для непосредственного участия [России в G7]".

Нынешний саммит проходит на фоне углубляющихся разногласий между США и остальными членами этого неформального объединения экономически развитых стран (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония). К уже привычному списку разногласий - позиции по Ирану и введенным Вашингтоном пошлинам на алюминий и сталь в отношении своих ближайших союзников из Канады и стран ЕС - в пятницу утром добавились и расхождения во взглядах по России.

Так, президент США Дональд Трамп высказался в пользу возвращения России в Группу восьми России. По его мнению, РФ "должна быть на встрече, быть участником". Поддержал Трампа и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Однако глава Евросовета Дональд Туск вновь высказался против этого, заявив журналистам о том, что формат G7 должен оставаться в прежнем виде, без возвращения в него России.

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Темы
Саммит G7 в Канаде Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Туск, Дональд Меркель, Ангела Конте, Джузеппе
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