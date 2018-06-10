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Трюдо заявил, что возвращение сейчас России в Группу семи не в интересах этого объединения

Международная панорама
10 июня, 0:31 дата обновления: 10 июня, 1:28 UTC+3

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что возвращение РФ в "восьмерку" было бы полезно для всех стран, входящих в G7

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ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что возвращение сейчас России в G7 не в интересах этого объединения. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции по итогам завершившегося в канадском Ла Мальбе саммита "семерки".

"Я сказал очень просто, что сейчас не в интересах [Группы семи] возвращение России в G7", - заявил Трюдо, отвечая на вопрос о том, что он сказал президенту США Дональду Трампу в ответ на его заявление о необходимости вернуть РФ в это объединение.

Президент США в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита лидеров G7 выразил уверенность, что возвращение России в "восьмерку" было бы "полезно для России, это было бы полезно для США, это было бы полезно для всех стран, входящих сейчас в "семерку".

Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который заявил, что РФ должна вновь присоединиться к "семерке", так как "изолирование Россию никому не выгодно".

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом страны объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".

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Саммит G7 в Канаде Кризис на Украине
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Трюдо, Джастин Трамп, Дональд Конте, Джузеппе
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