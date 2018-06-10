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Reuters: ЕС будет придерживаться итогового коммюнике G7, несмотря на заявления Трампа

Международная панорама
10 июня, 8:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Ранее президент США заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита Группы семи

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ТАСС, 10 июня. Страны Европейского союза будут придерживаться положений итогового коммюнике, согласованного в субботу всеми участниками саммита "Большой семерки" в канадском Ла Мальбе, даже несмотря на последние заявления президента США Дональда Трампа, которые он сделал в своем Twitter. Об этом агентству Reuters заявил европейский чиновник.

"Мы придерживаемся коммюнике, которое было согласовано всеми участниками", - сказал он.

Президент США заявил в субботу, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита Группы семи, опубликовав соответствующую запись в своем Twitter. Он, в частности, указал, что принял такое решение, основываясь "на ложных заявлениях [премьр-министра Канады] Джастина [Трюдо] на его пресс-конференции" по итогам завершившегося в канадском Ла Мальбе саммита "семерки".

Трамп также рассказал, что Трюдо был с ним "кротким и мягким", однако после его вылета в Сингапур премьер заявил, что "американские пошлины были оскорбительными", и он "не позволит помыкать собой". Трамп посчитал такие высказывания Трюдо "непорядочными".

Ранее премьер Канады сообщил о том, что членам Группы семи удалось согласовать итоговое коммюнике саммита, завершившегося на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. "Мы выпустили итоговое коммюнике от имени всех стран", - сказал он, говоря о результатах встречи на высшем уровне на правах главы правительства страны, председательствующей в G7.

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Темы
Саммит G7 в Канаде Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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