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Лидеры стран ШОС подписали пакет документов и итоговую Циндаоскую декларацию

Международная панорама
10 июня, 9:28 UTC+3 ЦИНДАО /Китай/ 10, июня. /ТАСС

В общей сложности было принято 17 соглашений

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ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Лидеры стран ШОС по итогам состоявшегося в городе Циндао саммита организации приняли Циндаоскую декларацию. Свои подписи под этим итоговым документом 18-го заседания Совета глав государств стран - членов ШОС на торжественной церемонии в присутствии журналистов поставили руководители Китая, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Индии и Пакистана.

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В общей сложности лидерами было принято 17 документов. В их числе, в частности, решение Совета глав государств - членов ШОС об утверждении Плана действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС и документ об утверждении Программы сотрудничества государств - членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы.

Лидеры также подписали решение об утверждении Антинаркотической стратегии государств - членов ШОС на 2018-2023 годы и Программу действий по ее выполнению. По итогам саммита принято и информационное сообщение, которое также было подписано лидерами стран - членов организации.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Бишкеке. В структуре ШОС существуют также страны - наблюдатели: Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Предусмотрен и механизм партнеров по диалогу, в который сейчас входят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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Саммит ШОС в Циндао Шанхайская организация сотрудничества
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