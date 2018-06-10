Си Цзиньпин: лидеры стран ШОС договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности

ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Лидеры стран-членов ШОС на саммите в китайском городе Циндао условились придерживаться концепции неделимой, комплексной и устойчивой безопасности. Об этом заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшегося в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун) 18-го заседания Совета глав государств-членов ШОС.

"Мы единодушно считаем, что безопасность является краеугольным камнем развития ШОС. Стороны будут придерживаться концепции неделимой, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, должным образом реализовывать шанхайскую Конвенцию о борьбе с "тремя силами зла", Конвенцию против терроризма и Конвенцию по противодействию экстремизму, углублять обмен антитеррористической информацией и совместные операции, укреплять соответствующую правовую основу, собственный потенциал, вести эффективную борьбу с тремя силами зла, наркотрафиком, транснациональной организованной преступностью и киберпреступлениями, в полной мере задействовать роль контактной группы ШОС-Афганистан в целях совместного отстаивания безопасности и стабильности в нашем регионе", - сказал китайский лидер.

Председатель КНР констатировал, что перед всеми странами стоят многочисленные общие угрозы и вызовы. "Одна страна в одиночку не в силах с ними справится. Только при наращивании сплоченности и взаимодействия, при углублении партнерских отношений, основанных на мире и сотрудничестве, равенстве, открытости и инклюзивности, всеобщем выигрыше и совместном использовании плодов все страны смогут достичь долгосрочной стабильности и развития", - указал Си Цзиньпин.

По его словам, лидеры условились также твердо придерживаться целям и принципам Хартии ШОС, развивать "Шанхайский дух", олицетворяющий взаимное доверие, выгоду, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию культур, стремление к совместному развитию, а также совместно разработать план, направленный на мир, стабильность и развитие в регионе.

Кроме того, председатель КНР заявил, что страны ШОС выступают против торгового протекционизма и за укрепление прозрачной и недискриминационной многосторонней торговой системы.

"Необходимо защищать авторитет действующих правил Всемирной торговой организации, укреплять открытую, прозрачную, недискриминационную и основанную на соответствующих правилах многостороннюю торговую систему, противостоять протекционизму в любых его проявлениях, отстаивать приверженность принципам взаимной выгоды и всеобщего выигрыша", - сказал он, добавив, что стороны "будут совершенствовать устройство регионального экономического сотрудничества, усиливать совместную работу по реализации инициативы "Один пояс, один путь" и ее сопряжению с другими стратегиями развития".

По словам Си Цзиньпина, на саммите была выражена готовность "углублять взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, сельскохозяйственной сферах, создавать благоприятные условия для торговли и инвестиций с целью формирования новой архитектуры в развитии региональной интеграции на благо народов стран региона, а также для придания нового импульса развитию мировой экономики".

"Вместе с тем процесс восстановления мировой экономики идет не гладко и по извилистому пути. Горячие темы международной и региональной повестки дня появляются то здесь, то там. Мы едины в том, что динамично развивающийся сегодняшний мир переживает период крупных перемен и серьезную перенастройку. Развивается процесс многополярности и экономической глобализации, более тесными становятся связи между странами", - констатировал председатель КНР.

По его словам, на саммите было решено, что эстафету председательства в объединении примет Киргизия, где в следующем году пройдет очередное заседание Совета глав государств - членов ШОС.