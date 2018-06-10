Асад заявил, что Россия никогда ни с кем не координировала действия против Сирии

ТАСС, 10 июня. Россия никогда ни с кем не координировала действия против Сирии ни на политической, ни на военной арене. Об этом сирийский лидер Башар Асад заявил в интервью изданию The Mail on Sunday. Текст распространило в воскресенье агентство SANA.

Как отмечает еженедельник, это первое интервью, которое сирийский лидер дал британским СМИ с 2015 года.

"Россия никогда не координировала ни с одной из сторон [действия] против Сирии, ни на политической, ни на военной арене. Это противоречие. Как можно помогать сирийской армии в ее борьбе и одновременно согласовывать с врагами ее разгром?" - сказал Асад, коснувшись соответствующего вопроса.

Кроме того, он отказался раскрыть детали, связанные с возможными поставками зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300.

"Относительно С-300, почему они объявили об этом и затем перестали говорить об этом? Лучше спросите у российских чиновников. Это политическое заявление, у них своя собственная тактика. Но отправляли ли они, будут ли они отправлять или нет, это военный вопрос, мы о нем не говорим", - сказал Асад.

Ранее помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил газете "Известия", что Россия не поставляет в Сирию С-300 и переговоры о передаче ЗРС в настоящее время не ведутся.

Поддержка войны Западом

При этом Асад заявил, что страны Запада напрямую несут ответственность за продолжение войны в Сирии, в то время как Россия и Иран не стремятся вмешиваться в конфликт и диктовать свои условия.

"Я всегда говорил, что мы можем урегулировать этот конфликт менее чем за год. Он не сложен. Что его осложнило, так это внешнее вмешательство. Чем дальше мы продвигаемся вперед, тем большую поддержку террористы получают со стороны Запада", - сказал лидер арабской республики.

"Поэтому мы думаем, - продолжил он, - что чем большего продвижения мы добиваемся в политическом и военном плане, тем в большей степени западные страны, особенно США, Великобритания и Франция, будут пытаться его (кризис - прим. ТАСС) затянуть и отдалить его урегулирование для сирийцев".

По словам Асада, Дамаск ведет борьбу с террористами, которые "поддерживаются британскими, французскими, американскими властями и их марионетками". "Запад, - отметил он, - поддерживал эту войну с самого начала, и он поддерживал террористов. В первую очередь ответственность [за войну в Сирии] несет Запад".

Между тем Россия и Иран, в отличие от западных государств, придерживаются иного подхода к данному конфликту, подчеркнул президент. "Их политика, их поведение, их ценности сводятся не к тому, чтобы вмешиваться и диктовать. Они этого не делают", - указал Асад.

Инсценировка химатаки

Башар Асад также назвал постановочной химическую атаку, якобы предпринятую в сирийском городе Дума. По его словам, распространение информации о ней неправительственной организацией "Белые каски" стало пиар-трюком британских властей.

"Великобритания открыто поддерживает "Белые каски", которые являются ответвлением "Аль-Каиды" (запрещенной в РФ террористической группировки - здесь и далее прим. ТАСС). Мы считаем "Белые каски" пиар-трюком Великобритании. Таким образом она (химатака) была определенно инсценирована этими тремя странами", - сказал сирийский лидер, имея в виду Великобританию, Францию и США. Эти государства, по его мнению, выдумали историю с химатакой для того, чтобы оправдать последние авиаудары по Сирии.

"Это была ложь, - продолжил Асад. - После того как мы освободили эту территорию, информация, которой мы обладаем, подтвердила, что никакой атаки не было. Британские власти должны были подтвердить, приведя доказательства, что нападение имело место, и они должны были представить доказательства в отношении тех, кто несет за это ответственность. Этого не произошло".

В отличие от России и Ирана, представители которых, как подчеркнул Асад, находятся в Сирии по приглашению Дамаска, Великобритания, по его мнению, вторглась в страну в стиле имперской политики минувших столетий. "Это колониальная политика, именно так мы ее себе и представляем, и это не является новым: они никогда не изменяли этой политике, которая существовала в начале ХХ века", - считает глава сирийского государства. "Для США, Великобритании и Франции [присутствие в Сирии] является незаконным, это вторжение, они нарушают суверенитет Сирии. Они не признают никого, кто придерживается иной точки зрения", - добавил он.

По убеждению Асада, развитие ситуации в течение последних пяти лет подтвердило его правоту: "Посмотрите на терроризм, распространяющийся по всему миру из-за хаоса, который поддерживается Западом в Сирии". По словам президента, "Сирия полностью независима в своих политических решениях". "Мы действуем исходя из национальных интересов. Мы - не марионеточное государство", - подчеркнул Асад.

НПО "Белые каски" неоднократно выступала с утверждениями о том, что авиация Дамаска наносит удары по районам с мирным населением, а также была среди тех, кто распространял данные о применении 7 апреля в Думе химического оружия. В МИД России назвали это сообщение информационным вбросом, а в Минобороны заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон 9 апреля провели обследование сирийского города, но не нашли там следов химатаки.