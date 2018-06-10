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Париж поддерживает коммюнике саммита G7, несмотря на заявления Трампа

Международная панорама
10 июня, 12:56 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 10, июня. /ТАСС

Ранее в Twitter президент США написал, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита

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ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Франция поддерживает итоговое коммюнике, одобренное лидерами стран G7 на саммите в канадском Ла Мальбе, несмотря на последние заявления президента США Дональда Трампа. Об этом заявил представитель Елисейского дворца, слова которого приводит в воскресенье радиостанция France Info.

"Международное сотрудничество не может зависеть от гнева и слов. Мы привержены [взятым обязательства] и сдерживаем их", - отметили в администрации президента Франции.

"Два дня прошли за работой над текстом и нашими обязательствами. Мы их придерживаемся. И кем бы ни был тот, кто покинет их, повернувшись спиной, он лишь покажет тем самым свою непоследовательность и непостоянство", - подчеркнули в Елисейским дворце. "Франция и Европа выражают поддержку итоговому коммюнике G7, как и, надеемся, все подписавшие его стороны", - заявили в администрации французского лидера.

Президент США заявил в субботу, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита Группы семи, опубликовав соответствующую запись в своем Twitter. Он, в частности, указал, что принял такое решение, основываясь "на ложных заявлениях [премьр-министра Канады] Джастина [Трюдо] на его пресс-конференции" по итогам завершившегося в Ла Мальбе саммита "семерки".

Трамп также рассказал, что Трюдо был с ним "кротким и мягким", однако после его вылета в Сингапур премьер заявил, что "американские пошлины были оскорбительными", и он "не позволит помыкать собой". Трамп посчитал такие высказывания Трюдо непорядочными.

Ранее премьер Канады сообщил о том, что членам Группы семи удалось согласовать итоговое коммюнике саммита. "Мы выпустили итоговое коммюнике от имени всех стран", - сказал он, говоря о результатах встречи на высшем уровне на правах главы правительства страны, председательствующей в G7.

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Саммит G7 в Канаде Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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