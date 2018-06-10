ЕС будет соблюдать коммюнике G7, несмотря на заявление Трампа

БРЮССЕЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. ЕС будет продолжать придерживаться коммюнике G7, согласованного всеми участниками прошедшего канадского саммита, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа, отказавшегося в последний момент одобрить этот документ. Об этом сообщил ТАСС источник во внешнеполитической службе ЕС, комментируя ситуацию.

"Мы будем придерживаться коммюнике, согласованного всеми сторонами", - сказал он.

Президент США заявил в субботу, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита Группы семи, опубликовав соответствующую запись в своем Twitter. Он, в частности, указал, что принял такое решение, основываясь "на ложных заявлениях [премьер-министра Канады] Джастина [Трюдо] на его пресс-конференции" по итогам завершившегося в канадском Ла Мальбе саммита "семерки".

Ранее премьер Канады сообщил о том, что членам Группы семи удалось согласовать итоговое коммюнике саммита, завершившегося на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек.