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Трамп по итогам саммита с Ким Чен Ыном даст пресс-конференцию

Международная панорама
11 июня, 15:17 дата обновления: 11 июня, 15:54 UTC+3

Пресс-конференция состоится в 20:00 по местному времени (15:00 мск)

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ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня даст пресс-конференцию в 20:00 по местному времени (15:00 мск), после чего отправится в Вашингтон. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Белого дома.

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"Завтра примерно в 20:00 по завершении саммита президент Трамп примет участие в пресс-конференции перед отправлением в США", - отмечается в документе.

Ранее Госдепартамент США информировал, что американский лидер и госсекретарь пробудят в Сингапуре три дня - с 10 по 13 июня.

В Белом доме также отметили, что консультации между представителями США и КНДР продолжаются и идут быстрее, чем ожидалось. 

"Дискуссии между Соединенными Штатами и Северной Кореей продолжаются и продвигаются быстрее, чем ожидалось. Президент Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном завтра (во вторник) в 09:00 (04:00 мск)", - говорится в тексте, опубликованном пресс-службой. "После приветствия в начале президент Трамп и председатель [Государственного совета] Ким Чен Ын проведут встречу один на один лишь с присутствием переводчиков, затем последует встреча в расширенном составе и рабочий обед", - говорится в тексте.

Отмечается, что в состав американской делегации на расширенной части встречи лидеров войдут госсекретарь Майкл Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Еще ряд членов делегации США присоединятся к ним во время обеда.

Во вторник в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, должен состояться первый в истории саммит США - КНДР. Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур. Как ожидается, во время переговоров будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Болтон, Джон Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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