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Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании

Международная панорама
11 июня, 19:55 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 11, июня. /ТАСС

На самой церемонии глава МИД РФ успел обменяться короткими репликами со своими коллегами из Франции и Германии

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Встреча глав МИД "нормандской четверки" в Берлине

Встреча глав МИД "нормандской четверки" в Берлине

© Александр Щербак/ТАСС

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин при совместном фотографировании перед началом переговоров в "нормандском формате" оказались на противоположных краях крыльца, на котором проходило совместное фотографирование. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

На церемонии фотографирования флаги стран-участниц встречи были расставлены следующим образом: слева направо Украина, Франция, Германия, Россия, а в центре - флаг Евросоюза.

На самой церемонии Лавров успел обменяться несколькими короткими репликами с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, в то время как Климкин хранил молчание.

После фотографирования министры зашли внутрь виллы Borsing. Сама встреча началась "без слов" - главы МИД не стали делать каких-то установочных заявлений, а на "протокольную часть" сумели попасть лишь их личные фотографы, которые и рассказали о деталях.

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Персоны
Маас, Хайко Ле Дриан, Жан-Ив Лавров, Сергей Викторович Климкин, Павел Анатольевич
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