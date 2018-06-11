Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Исполнитель теракта в Стокгольме не будет обжаловать пожизненное заключение

Международная панорама
11 июня, 20:45 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 11, июня. /ТАСС

По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный подумал над тем, какие возможности у него есть для иного решения суда

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТОКГОЛЬМ, 11 июня. /ТАСС/. Выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, приговоренный 7 июня к пожизненному лишению свободы за теракт - наезд на людей на грузовике в апреле 2017 года в центре Стокгольма, не будет обжаловать вердикт. Об этом в понедельник в интервью телеканалу SVT заявил его адвокат Юхан Эрикссон.

"Это означает, что он подписал акт, согласно которому он принимает вердикт. У него позади длительный и напряженный период пребывания в СИЗО. Он чувствует, что хочет сменить среду. И, конечно же, он подумал над тем, какие возможности у него есть для иного решения (суда)", - отметил защитник.

7 апреля 2017 года Акилов на угнанном грузовике проехал на скорости 550 метров по пешеходной улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. В результате пять человек погибли, десять пострадали. Как заявил сам Акилов во время своего первого допроса на очередном слушании в суде, он хотел убивать шведов, чтобы поддержать террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). По словам обвиняемого, Швеция занимается спонсированием войны, "в которой гибнут миллионы невинных мусульман". ИГ ответственность за теракт на себя не взяло.

Акилов признан виновным по пяти случаям убийства, 119 попыткам убийства и 24 случаям "создания угрозы для окружающих". Суд также постановил приговорить обвиняемого к пожизненному запрету на въезд на территорию Швеции. Пожизненное заключение в Швеции подразумевает, что по истечении 18 лет осужденный может просить суд ограничить срок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в Стокгольме
Страны
Швеция Узбекистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
2
США расширили антироссийские санкции
3
Мэй: для возвращения России в G8 необходимо, чтобы она изменила свою позицию по Крыму
4
Пашинян заявил о начале нового этапа в армяно-российских отношениях
5
Посол РФ: долг по арестованному в Эстонии российскому парому надо погасить в считанные дни
6
Гендиректор "Мосигры": в других странах бизнес строить не легче, там просто по-другому
7
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости