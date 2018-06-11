Исполнитель теракта в Стокгольме не будет обжаловать пожизненное заключение

СТОКГОЛЬМ, 11 июня. /ТАСС/. Выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, приговоренный 7 июня к пожизненному лишению свободы за теракт - наезд на людей на грузовике в апреле 2017 года в центре Стокгольма, не будет обжаловать вердикт. Об этом в понедельник в интервью телеканалу SVT заявил его адвокат Юхан Эрикссон.

"Это означает, что он подписал акт, согласно которому он принимает вердикт. У него позади длительный и напряженный период пребывания в СИЗО. Он чувствует, что хочет сменить среду. И, конечно же, он подумал над тем, какие возможности у него есть для иного решения (суда)", - отметил защитник.

7 апреля 2017 года Акилов на угнанном грузовике проехал на скорости 550 метров по пешеходной улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. В результате пять человек погибли, десять пострадали. Как заявил сам Акилов во время своего первого допроса на очередном слушании в суде, он хотел убивать шведов, чтобы поддержать террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). По словам обвиняемого, Швеция занимается спонсированием войны, "в которой гибнут миллионы невинных мусульман". ИГ ответственность за теракт на себя не взяло.

Акилов признан виновным по пяти случаям убийства, 119 попыткам убийства и 24 случаям "создания угрозы для окружающих". Суд также постановил приговорить обвиняемого к пожизненному запрету на въезд на территорию Швеции. Пожизненное заключение в Швеции подразумевает, что по истечении 18 лет осужденный может просить суд ограничить срок.