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Китай сделал США представление из-за открытия де-факто посольства на Тайване

Международная панорама
12 июня, 12:27 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 12, июня. /ТАСС

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан добавил, что неосторожные шаги Вашингтона в отношении Тайбэя могут нанести урон отношениям США и Китая

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ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Китайские власти сделали правительству США "серьезное представление" в связи с открытием "де-факто американского посольства" на острове Тайвань. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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"Мы уделили пристальное внимание поступившей информации и сделали американской стороне по этому поводу жесткое представление. Следует подчеркнуть, что США должны отказаться от любых предлогов, которые оправдывали бы поддержание официальных контактов с Тайванем, - отметил он. - Все эти попытки будут рассматриваться как нарушение принципа "одного Китая" [...] и вмешательство во внутренние дела КНР".

Таким образом Гэн Шуан прокомментировал сообщение агентства Reuters о создании на Тайване американского "представительства", "де-факто посольства", на церемонию открытия которого прибыла помощник госсекретаря США по делам образования и культуры Мари Ройс.

По словам дипломата, неосторожные шаги Вашингтона в отношении Тайбэя могут нанести урон китайско-американским отношениям. "Мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты придерживались своих обязательств в соответствии с обещаниями, которые были даны Пекину по тайваньскому вопросу", - резюмировал он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.

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