Китай недоволен принятием в США закона об активизации официальных контактов с Тайванем

ТАСС, 17 марта. КНР выражает недовольство принятием в США закона, который позволяет возобновить официальные контакты между американскими властями и администрацией Тайваня, и призывает Вашингтон придерживаться принципа "одного Китая". Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте посольства КНР в США.

В дипмиссии заявили, что положения закона "серьезно нарушают принцип "одного Китая", который является политической основой китайско-американских отношений". "КНР крайне недовольна этим и выступает решительно против. Мы призываем американскую сторону придерживаться политики "одного Китая", уважать обязательства, взятые ей в соответствии с тремя совместными коммюнике, перестать добиваться каких-либо официальных связей с Тайванем или стремиться к улучшению ее нынешних отношений с Тайванем", - говорится в заявлении.

Закон, ранее принятый Конгрессом, был подписан в пятницу президентом США Дональдом Трампом.

Начиная с 1979 года, контакты между Вашингтоном и Тайбэем осуществлялись только на неофициальной основе.

1 марта этого года официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что власти Китая сделали строгое представление США из-за принятия в американском Сенате данного закона.

Принцип одного Китая является краеугольным камнем политики правительства КНР в отношении тайваньского вопроса. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшего поражение в гражданской войне с китайскими коммунистами. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая, Россия и большинство других стран признают этот остров неотъемлемой частью КНР.