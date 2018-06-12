ВВС США с 13 июня возобновят полеты истребителей F-15 в Японии

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Командование ВВС США на южном японском острове Окинава приняло решение с 13 июня возобновить полеты истребителей F-15 - через два дня после того, как одна такая машина разбилась. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что американская сторона провела проверки всех таких самолетов на военной базе Кадена и убедилась в безопасности их полетов. "Этот инцидент не указывает на то, что проблема касается всех F-15 на базе Кадена", - говорится в заявлении командования.

В понедельник истребитель ВВС США F-15 рухнул в океан в 80 км к югу от города Наха - административного центра острова Окинава. Пилот катапультировался и был обнаружен японскими военными спасателями. Разбившийся самолет принимал участие в тренировках вместе с шестью другими F-15.

На Окинаве сосредоточено более 70% американских военных объектов в Японии. Кадена - крупнейшая база ВВС США за пределами Соединенных Штатов. С 2002 года в районе Окинавы разбились уже четыре истребителя F-15.