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ВВС США с 13 июня возобновят полеты истребителей F-15 в Японии

Международная панорама
12 июня, 14:12 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, июня. /ТАСС

Сообщается, что были проведены проверки всех таких самолетов на военной базе Кадена

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ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Командование ВВС США на южном японском острове Окинава приняло решение с 13 июня возобновить полеты истребителей F-15 - через два дня после того, как одна такая машина разбилась. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что американская сторона провела проверки всех таких самолетов на военной базе Кадена и убедилась в безопасности их полетов. "Этот инцидент не указывает на то, что проблема касается всех F-15 на базе Кадена", - говорится в заявлении командования.

В понедельник истребитель ВВС США F-15 рухнул в океан в 80 км к югу от города Наха - административного центра острова Окинава. Пилот катапультировался и был обнаружен японскими военными спасателями. Разбившийся самолет принимал участие в тренировках вместе с шестью другими F-15.

На Окинаве сосредоточено более 70% американских военных объектов в Японии. Кадена - крупнейшая база ВВС США за пределами Соединенных Штатов. С 2002 года в районе Окинавы разбились уже четыре истребителя F-15.

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