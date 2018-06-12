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СМИ: число жертв взрыва в Кабуле возросло до 17

Международная панорама
12 июня, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Количество пострадавших увеличилось до 40 человек

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ТАСС, 12 июня. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 40 пострадали при взрыве в понедельник в столице Афганистана. Об этом сообщил во вторник телеканал TOLONews со ссылкой на чиновников Министерства восстановления и развития сельских районов.

Ранее было известно о 12 погибших и 31 пострадавшем. По данным телеканала, несколько тяжело раненных сотрудников подвергнувшегося атаке министерства скончались в больнице, некоторые из пострадавших продолжают находиться в критическом состоянии.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство около 13:00 по местному времени (11:30 мск), когда сотрудники министерства покидали здание. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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