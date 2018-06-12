Эксперты: документ саммита США - КНДР в Сингапуре неконкретен, но является шагом вперед

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Документ, подписанный президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном по итогам встречи в Сингапуре, весьма расплывчат и не снимает разногласия между США и КНДР в подходах к вопросам денуклеаризации Корейского полуострова. Такое мнение высказала во вторник на страницах The Wall Street Journal эксперт Центра исследований Азии Оливия Инос.

"Складывается впечатление, что это - еще одно выдержанное в позитивном духе заявление, подобное тому, которое было выработано в ходе межкорейского диалога, - отметила она, имея в виду Пханмунджомскую декларацию, которая была подписана президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и председателем КНДР Ким Чен Ыном по итогам саммита, прошедшего 27 апреля, в которой стороны согласились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и качественного улучшения двусторонних отношений. - В принятом документе нет конкретных указаний на то, какие дальнейшие шаги будут предприняты".

По мнению старшего научного сотрудника американского исследовательского Центра Стимсона Джоэла Уита, на саммите в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын "не достигли многого из того, на что можно было надеяться, однако, тем не менее, результаты можно считать полезным шагом вперед".

Как отметила The Wall Street Journal, посол США на Филиппинах Сун Ким, который с 2011 по 2014 год был послом в Южной Корее и являлся специальным представителем США по политике в отношении КНДР, в беседе с журналистами после саммита признал, что "предстоит еще много работы". "Обе стороны взяли обязательство интенсивно заниматься решением проблем", - отметил он.

Лидеры США и КНДР провели переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура и соединен с ней мостом. По итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.