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Генсек ООН в ходе визита в РФ встретится с патриархом и выступит на встрече клуба "Валдай"

Международная панорама
12 июня, 20:47 UTC+3 ООН ООН 12, июня. /ТАСС

Антониу Гутерриш прибудет в Москву 20 июня

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ООН, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время визита в Россию планирует провести встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также выступить на встрече Международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом заявил во вторник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Ранее он сообщил, что административный глава ООН собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а также посетить матч Португалия - Марокко, который пройдет 20 июня на стадионе "Лужники".

По словам Дюжаррика, на пути в Россию Гутерриш сделает остановки в Финляндии и Норвегии, где примет участие в форумах и проведет встречи с официальными лицами. "Затем он отправится в Москву, где у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Генерального секретаря также примет святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, являющийся главой Русской православной церкви. Генеральный секретарь выступит в московском аналитическом центре - Международном дискуссионном клубе "Валдай", он также примет участие в церемонии, приуроченной к 70-летию присутствия ООН в России", - сказал он.

Дюжаррик уточнил, что Гутерриш прибудет в Москву в среду и проведет в российской столице два дня. 22 июня генсек вернется в Нью-Йорк, сообщил он.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Гутерриш, Антониу Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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