Экс-дипломат: встреча Порошенко и Трампа оплачивалась через лоббистскую структуру

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, которая состоялась в июне 2017 года, была организована и оплачена через лоббистскую структуры BGR, а не при содействии советника американского лидера Майкла Коэна. Об этом сообщил бывший сотрудник посольства Украины в Вашингтоне Андрей Телиженко в интервью украинскому изданию "Страна", опубликованному во вторник.

"Это официальная проплата BGR. До этого [министр иностранных дел Украины] Павел Климкин имел фото с Трампом - это тоже через официальную проплату BGR. Посольство в этой ситуации было за бортом", - сказал Телиженко, не указав источник финансирования для организации встречи.

При этом он опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что встреча была организовала советником Трампа Майклом Коэном. "Встречу организовали через влиятельную лоббистскую структуру BGR. Советник Трампа Коэн, вопреки утверждениям [британской вещательной корпорации] BBC, не имел к ее организации никакого отношения. Коэн имеет единственное отношение к Украине через свою супругу, которая просто родом из Харькова", - отметил он.

По словам Телиженко, такой ситуации, при которой встреча двух лидеров стран организовывалась не через посольство, "не было даже во времена Януковича", когда у Украины "были прохладные отношения с Соединенными Штатами". Он уточнил, что встреча Порошенко и Трампа не соответствовала протоколу. "При официальном визите президента его должна сопровождать первая леди, а встречать его перед Белым домом должен был сам Дональд Трамп, как это происходит в случае визитов других глав государств, - отметил он. - Ведь Порошенко встретился с Трампом просто посреди проводившегося тогдашним советником по национальной безопасности Гербертом МакМастером совещания по украинской тематике, и после этого наш президент вышел и давал, как мы все помним, брифинг за забором Белого Дома. Да, была фотография, была беседа, но это не было полноценней встречей такого уровня".

Таким образом, добавил экс-дипломат, американцы "самим этим фактом просто показали свое "хорошее" отношение к Украине". Телиженко считает, что причина этого заключается в том, что в США продолжает свою работу посол Украины Валерий Чалый, "а всем в Вашингтоне известно, как он лично играл на стороне Хиллари Клинтон" во время президентской гонки.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си сообщила со ссылкой на источники в Киеве, что американский адвокат Майкл Коэн, представляющий на протяжении многих лет интересы Трампа, "втайне получил по меньшей мере 400 тысяч долларов, чтобы организовать встречу Трампа с Порошенко". По ее данным, деньги были переданы посредниками, действующими от имени украинского президента, при этом выход на Коэна был осуществлен с помощью украинского депутата, который связался с еврейской благотворительной организацией в штате Нью-Йорк. Би-би-си, ссылаясь на еще один источник в Киеве, также сообщила, что за встречу с Трампом украинской стороне пришлось заплатить еще больше - 600 тысяч долларов. В ответ в администрации президента Украины заявили, что информация об оплаченной встрече - это "откровенная ложь, клевета и фейк".