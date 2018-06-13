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Джонсон призвал стороны конфликта в Йемене уделить внимание защите гражданских лиц

Международная панорама
13 июня, 22:28 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, июня. /ТАСС

Дипломат напомнил о важности поддержки поступления продовольствия, топлива и медикаментов в государство

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ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал все стороны конфликта в Йемене уважать международное гуманитарное право и уделять первоочередное внимание защите гражданских лиц. Об этом в среду сообщила пресс-служба МИД Соединенного Королевства.

По данным телеканала Al Jazeera, правительственные силы Йемена совместно с коалицией во главе с Саудовской Аравией начали в среду военную операцию "Золотая победа" по захвату города-порта Ходейда, удерживаемого мятежными формированиями "Ансар Аллах" (хуситы). "Коалиция заверила нас в том, что она учитывает существование гуманитарных проблем в своих оперативных планах. Очень важно поддерживать поступление продовольствия, топлива и медикаментов в Йемен", - сказал Джонсон, обвинив силы хуситов в несоблюдении резолюций Совета Безопасности ООН и препятствовании доступу гуманитарных грузов.

Британский дипломат подчеркнул важность работы над "всеобъемлющим политическим урегулированием". "Прочный мир и стабильность в Йемене потребуют диалога и переговоров. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс должен в ближайшее время проинформировать Совет Безопасности о своих предложениях по урегулированию [конфликта] путем переговоров", - добавил он.

Официальный представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лерке ранее предупредил, что наступление на Ходейду и длительная осада города подвергнут угрозе жизнь и безопасность 250 тыс. человек. По оценкам ООН, в районе Ходейды проживают по меньшей мере 600 тыс. человек. Специальный посланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс выразил чрезвычайную обеспокоенность эскалацией конфликта в Йемене из-за начавшейся военной операции в портовом городе Ходейда и призвал противоборствующие стороны проявить сдержанность и присоединиться к политическому регулированию ситуации.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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Персоны
Джонсон, Борис
Темы
Военная операция в Йемене
Страны
Йемен Великобритания Саудовская Аравия
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