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Сара Сандерс опровергла слухи о своей отставке

Международная панорама
14 июня, 4:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что ей нравится ее работа, и для нее большая честь работать с Дональдом Трампом

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опровергла в среду сообщение телеканала CBS о том, что она планирует покинуть свой пост в конце года.

"SBC, может быть, знает что-то о моих планах и моем будущем, чего я не знаю? - написала Сандерс в Twitter. - Я была на мероприятии в детском саду своей дочери, когда они сообщили о моих "планах покинуть Белый дом", даже не пообщавшись со мной. Мне нравится моя работа, и для меня большая честь работать с президентом Дональдом Трампом".

CBS в своем репортаже сослался на источники в администрации Трампа. По их словам, "Сандерс рассказала о своих планах уйти в отставку нескольким друзьям". Телекомпания отметила, что планирует уволиться и первый заместитель Сандерс - Радж Шах, но со сроками он "пока не определился".

Сандерс - второй пресс-секретарь Трампа. Она сменила в июле прошлого года на этом посту Шона Спайсера, который ушел в отставку, протестуя против назначения на должность директора по коммуникациям в аппарате Белого дома Энтони Скарамуччи. Тот продержался в администрации всего десять дней и был уволен за неподобающие высказывания во время беседы с репортером еженедельника The New Yorker.

Как подчеркивает CBS, "за первый год пребывания Трампа в должности президента текучесть кадров в Белом доме составила, по оценкам аналитиков Института Брукингса, 34%". "Это почти в четыре раза выше, чем за первый президентский год Барака Обамы. Сейчас, когда Трамп приближается к середине своего президентского срока, текучесть кадров в Белом доме достигла рекордного уровня в 51%", - указала телекомпания.

Белый дом, в частности, покинули глава Национального экономического совета Гэри Кон и помощник президента по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт.

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Обама, Барак Спайсер, Шон Сандерс, Сара Трамп, Дональд Скарамуччи, Энтони
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