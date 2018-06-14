Европарламент принял резолюцию с требованием к России освободить Олега Сенцова

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге одобрили в четверг текст резолюции, в которой выдвигается требование к России освободить Олега Сенцова, осужденного в РФ за терроризм. Резолюция была принята в рамках проведенного депутатами обсуждения ситуации в сфере прав человека в ряде стран мира.

Как подчеркивается в тексте документа, Европейский парламент "требует немедленного и безусловного освобождения Олега Сенцова, а также других граждан Украины", которые, по мнению европарламентариев, были незаконно задержаны в России и в Крыму. В Европарламенте утверждают, что число таких людей "превышает 70 человек".

Европарламент в своей резолюции называет Сенцова "политическим активистом и политическим заключенным" и выражает обеспокоенность состоянием его здоровья в связи с тем, что тот объявил голодовку. Также в резолюции упоминаются и другие задержанные и осужденные в РФ граждане Украины, объявившие голодовку. Европарламент требует, чтобы им "была оказана необходимая медицинская помощь".

В резолюции также выдвигается требование о немедленном освобождении руководителя грозненского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, "а также всех политических заключенных в Российской Федерации".

Европарламент в этой связи "напоминает России важность того, чтобы она в полной мере следовала своим международным юридическим обязательствам в качестве члена Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также соблюдала основополагающие права человека и нормы правового государства". Европарламент "призывает международные организации, такие как ООН, Совет Европы и ОБСЕ внимательно следить за ситуацией с правами человека в Крыму и принимать в этой связи надлежащие меры".

Также Европарламент "просит Совет министров ЕС и страны-члены организации сохранять единство и твердость в их приверженности санкциям, принятым в отношении России и продлить их".

Сенцов и Титиев

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

Правозащитник Оюб Титиев был арестован по обвинению в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.