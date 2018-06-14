СМИ: КНДР и Южная Корея договорились восстановить линии военной связи

ТАСС, 14 июня. КНДР и Южная Корея договорились полностью восстановить восточную и западную военные линии связи. Об этом сообщило в четверг агентство Yonhap со ссылкой на совместное заявление представителей двух стран по итогам состоявшихся в четверг первых за десять лет военных переговоров на уровне генералов.

В свою очередь агентство Синьхуа сообщает, что стороны также обменялись мнениями относительно демилитаризации на экспериментальной основе Объединенной зоны безопасности в пункте Пханмунджом. Это небольшая часть делящей полуостров пополам демилитаризованной зоны, где с южной стороны боевое дежурство несут войска США и Республики Корея. Это единственное место на межкорейской границе, где военнослужащие Севера и Юга находятся в зоне прямой видимости в нескольких десятках метров друг от друга.

Встреча военных представителей Севера и Юга прошла в павильоне "Тхонъильгак" на северной стороне пограничного пункта Пханмунджом в 60 км от Сеула.