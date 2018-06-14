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Гуманитарные организации наращивают помощь населению Ходейды в Йемене

Международная панорама
14 июня, 16:45 дата обновления: 14 июня, 17:12 UTC+3

Сотрудники ООН помогают доставлять продовольствие, воду и медицинские материалы жителям города

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ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Гуманитарные организации готовятся к штурму йеменского портового города Ходейда, десятки сотрудников ООН доставляют продовольствие и воду нуждающемуся населению в условиях эскалации боев. Об этом заявила в четверг координатор гуманитарной помощи ООН в Йемене Лиз Гранде.

"Десятки сотрудников ООН находятся в городе, помогая доставлять продовольствие, воду и медицинские материалы", - отметила она в распространенном в Женеве заявлении.

Гуманитарные организации наращивают гуманитарную помощь, подчеркнула Гранде. По оценкам ООН, в Ходейде сейчас находится около 600 тыс. мирных жителей.

"Гуманитарные партнеры готовятся к возможному штурму на протяжении недель. Агентства складировали 63 тыс. т продовольствия", - сообщила координатор. В городе работают медицинские бригады, созданы пункты оказания гуманитарной помощи, ежедневно среди населения распределяется 50 тыс. л питьевой воды. Несмотря на артиллерийские обстрелы, в среду в порту было разгружено зафрахтованное ООН транспортное судно, доставившее "тысячи тонн продовольствия". Идет подготовка к разгрузке еще двух таких судов.

Гранде отметила, что на настоящий момент гуманитарные организации получили от доноров $1,5 млрд на операции по оказанию помощи нуждающимся йеменцам. Это составляет половину запрошенной у доноров суммы в соответствии с планом на 2018 год.

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