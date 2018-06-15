В Ливии объявлен форс-мажор на нефтяных терминалах в связи с атаками боевиков

КАИР, 15 июня. /ТАСС/. Национальная нефтяная корпорация (ННК - National Oil Corporation) Ливии объявила о "состоянии форс-мажора" на наливных терминалах так называемого нефтяного полумесяца (побережье залива Сирт) в связи с атаками боевиков. Об этом сообщает в пятницу новостной портал Al Wasat со ссылкой на заявление данной структуры.

Как отмечается в коммюнике ННК, с четверга, 14 июня, приостановлены все поставки нефти из двух крупнейших в стране экспортных наливных портов - Рас-Лануф и Эс-Сидр, а все сотрудники эвакуированы. В нем также отмечается, что такие меры приняты после "серии нападений на данные объекты, что привело к их закрытию и эвакуации всего персонала в качестве превентивных мер".

Атака боевиков

В четверг на рассвете Рас-Лануф и Эс-Сидр подверглись массированной атаке формирований контролировавшего их в прошлом полевого командира Ибрагима аль-Джадрана, лояльного Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Поддержку ему, как сообщалось, оказали связанные с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) исламистские "Бригады обороны Бенгази" и ряд радикальных формирований с юга Ливии, в том числе члены чадской оппозиции, давно обосновавшейся в Ливии. Сам аль-Джадран объявил в распространенном утром в четверг видеобращении о начале операции, направленной "на избавление народа нефтяного полумесяца от гнета и притеснения".

В то же время Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара утверждала, что отбила штурм. Сообщалось, что войскам, на помощь которым был отправлен спецназ "Ас-Саика", при поддержке артиллерии и боевой авиации удалось сорвать его и теперь они преследуют боевиков. Последние в стычках потеряли 13 бронемашин, об убитых информации не поступало. Известно, что радикалы подожгли нефтехранилища одной из местных компаний.

Также поступала информация, что порты перешли под их контроль. Между тем, официального подтверждения этому пока нет.

Реакция ННК

Как указал директор ННК Мустафа Саналла, которого цитирует Al Wasat, подконтрольная ему структура, если подобные атаки продолжатся, будет нести потери более $800 миллионов в месяц, а уже сейчас от возникших вооруженных столкновений в прибрежной зоне производство нефти не досчиталось порядка 240 тыс. баррелей. "Конечно, безопасность наших работников - наш главный приоритет, все остальное - вторично, - сказал он. - Мы внимательно следим за ситуацией и работаем с местными и государственными партнерами, чтобы как можно скорее восстановить порядок и возобновить производство".

Нефтяной полумесяц

В сентябре 2016 года поддерживающая восточные власти ЛНА взяла под контроль все основные экспортные порты "нефтяного полумесяца" - Рас-Лануф, Эс-Сидр, Брега и Зувейтина, - заявив позднее о передаче терминалов в ведение единой ННК. В марте 2017 года этот регион уже подвергался нападению формирований "Бригад обороны Бенгази" и банд аль-Джадрана. Тогда боевикам удалось захватить Рас-Лануф и Эс-Сидр, однако уже через несколько дней хафтаровцы предприняли контратаку и выбили из них радикалов, вернув порты.

До разгоревшейся в Ливии семь лет назад войны страна являлась 12-м по значимости экспортером нефти в мире. В 2011 году, когда началась "революция 17 февраля", страна добывала 1,6 млн баррелей в сутки. После начала кровопролитного конфликта многие иностранные энергетические компании были вынуждены временно свернуть все операции в Ливии, а непрекращающееся противостояние нанесло большой ущерб объектам нефтяной инфраструктуры. Простой сектора обернулся убытками в десятки миллиардов долларов.

ННК уже заявляло, что намерено довести нефтяное производство до 1,1 млн баррелей в день. Однако периодические атаки на терминалы, нефтепроводы и месторождения, пока не позволяют держать устойчивый уровень добычи.