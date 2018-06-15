Украинский омбудсмен отказалась встречаться с Москальковой 16 июня в Омске

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Запланированная встреча уполномоченных по правам человека России и Украины Татьяны Москальковой и Людмилы Денисовой в субботу в Омске не состоится по решению украинской стороны. Об этом в эфире телеканала "112.Украина" в пятницу заявила Денисова.

"Завтра там (в Омске - прим. ТАСС) будут наши консульские представители, а я это сделаю в другой день", - сообщила она.

Свое решение она пояснила тем, что встреча, по ее словам, будет проходить не в том формате, на который она рассчитывала. "Поскольку я узнала, что там участвуют и губернатор Омской области, и другие лица, я в таких мероприятиях участия не принимаю", - сказала Денисова.

Также Денисова заявила, что переговоры с российской стороной относительно взаимных посещений лиц, отбывающих наказание на территории двух стран, зашли в тупик.

По ее словам, российский омбудсмен Татьяна Москалькова настаивает на том, что сначала должна пройти встреча уполномоченных в Омске, затем она должна поехать в Херсон и посетить там арестованного по делу о госизмене главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, а уже после 22 июня будет возможность посетить Олега Сенцова.

"Мы поняли, что переговоры зашли тупик, - сказала Денисова в эфире "112. Украина". - Но у нас есть не только Сенцов, но и другой список, и я поняла, что по этому списку мы тоже зашли в тупик. Я так не готова сотрудничать".

"Если Россия заявляет, что у них в приоритете визит к Вышинскому, то у нас в приоритете визит к Сенцову. Мы предложили обменяться визитами и работать в таком формате, но все происходит по-другому", - отметила Денисова.

Украинский омбудсмен сообщила, что сегодня она возвращается в Москву и будет вновь добиваться разрешение на посещение Сенцова и других граждан Украины, отбывающих наказание на территории РФ.

В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова в пятницу заявила, что несогласованная поездка Денисовой в колонию к Сенцову противоречит законодательству РФ. Тем не менее она выразила готовность искать компромисс в работе с украинской коллегой и не оставляет надежды посетить Херсон в рамках согласованного ранее графика посещения осужденных на территории двух стран.