СМИ: Иордания отозвала своего посла из Ирана

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Иорданское Хашимитское Королевство отозвало своего посла Абдаллаха Сулеймана Абу Руммана из Исламской Республики Иран. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации телеканала, решение было принято Советом министров королевства в связи с проводимой Ираном политикой вмешательства в дела стран Ближнего Востока. Отмечается, что Иордания стремится к региональной безопасности, в особенности в Саудовской Аравии и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В последние годы противостояние между Ираном и Саудовской Аравией заметно обострилось из-за кризиса в Йемене. Выступающий на стороне правительственных сил Эр-Рияд считает, что Тегеран оказывает поддержку мятежным хуситам и поставляет им оружие.