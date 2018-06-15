Германское радио опровергло сделанную от его имени публикацию о разрыве ХСС с ХДС

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Немецкая радиостанция Hessischer Rundfunk опровергла сделанную от ее имени публикацию о выходе баварского Христианско-социального союза (ХСС) из единой парламентской фракции с Христианско-демократическим союзом (ХДС), возглавляемым канцлером ФРГ Ангелы Меркель.

Соответствующая публикация о разрыве ХСС с Меркель появилась в Twitter, однако в радиостанции подчеркнули, что аккаунт, где сообщалось о выходе ХСС из единой фракции с ХДС, "не принадлежит Hessischer Rundfunk". "Радиостанция не является источником распространенной информации", - отмечается в заявлении. Представитель радиостанции в ответ на просьбу ТАСС прояснить ситуацию, не прокомментировала случившееся, пообещав сделать это позднее.

Публикация, которую, как стало известно, распространил в Сети сатирический журнал Titanic, переполошила политические круги Берлина и работающих здесь журналистов. Практически все ведущие средства массовой информации страны и зарубежные СМИ со ссылкой на Twitter радио опубликовали информацию, что [представляющий ХСС министр внутренних дел ФРГ Хорст] Зеехофер на фоне разногласий с Меркель по вопросу миграции якобы сообщил представителям ХДС о разрыве. Это было вполне ожидаемой в Берлине новостью в свете того, что накануне в ХСС как раз пригрозили канцлеру выходом из состава единой фракции.

Журналисты спрашивали на брифинге относительно публикации и официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, которому оставалось лишь разводить руками. Он признался, что информация, опубликованная в Twitter, "вызвала переполох", но отказался ее как бы то ни было комментировать.

Между тем, разногласия по вопросу противодействия нелегальной миграции между ХДС и ХСС достигли нового, опасного для действующего правительства уровня. Меркель и ее партия, а также социал-демократы добиваются принятия общеевропейского решения по этому вопросу. Но баварский ХСС и представляющий его интересы в Берлине Зеехофер настаивают, чтобы мигрантов без документов или уже получивших отказ на предоставление убежища в ФРГ разворачивали обратно на германской границе.

Что такое ХСС

Христианско-социальный союз - особая региональная партия блока христианских демократов. ХСС и ХДС образуют в парламенте ФРГ единую фракцию. Во время выборов ХСС выступает в Баварии, ХДС - во всех других федеральных землях.

Партия была основана 12 сентября 1945 года как "Баварский Христианско-социальный союз". После первых выборов в Бундестаг в 1949 году ХДС и ХСС образовали единую фракцию. Так это остается и по сей день. Лишь в 1976 году тогдашний лидер Христианско-социального союза Франц Йозеф Штраус (1915 - 1988) расторг союз с ХДС в Бундестаге, решив сформировать самостоятельную фракцию в парламенте. Официально такое решение объяснялось желанием вести более активную оппозиционную деятельность, имея больше времени на выступления в Бундестаге. Штраус пошел на попятную после угроз Гельмута Коля о создании отделений ХДС в Баварии. Опросы в самой земле показывали, что христианские демократы могли бы набрать там, ни много ни мало, до половины голосов избирателей. Так что, как показывает история, угрозы выйти из фракции могут нанести вред, прежде всего, самому ХСС.