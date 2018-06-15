Трамп выступил за нормализацию отношений Москвы и Вашингтона и восстановление "восьмерки"

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не отказывается от своей идеи нормализации российско-американских отношений и возвращения к формату "восьмерки" с участием Москвы. Он подтвердил это, отвечая в пятницу на вопросы журналистов в Белом доме.

"Несколько лет тому назад [президент России Владимир] Путин был участником того, что называлось Группой восьми. Мне кажется, лучше, чтобы Россия находилась в [этом объединении мировых держав], а не вне [его]", - отметил глава Белого дома.

"Потому что, как и в случае с Северной Кореей и другими [странами], будет намного лучше, если мы [американцы] будем с ними [россиянами] ладить, чем наоборот", - подчеркнул Трамп.

Он неоднократно высказывался за улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном - как в период избирательной кампании, так и после инаугурации, состоявшейся 20 января 2017 года. Российско-американские связи вступили в период резкого охлаждения после того, как в феврале 2014 года в Киеве был силой отстранен от власти законно избранный президент Виктор Янукович, а затем начался вооруженный конфликт в Донбассе.