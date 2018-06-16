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Мадуро считает, что Колумбия хочет развязать войну с Венесуэлой

Международная панорама
16 июня, 3:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

По данным агентства EFE, президент Венесуэлы обратился к военным с призывом помешать планам лидера Колумбии Хуана Мануэля Сантоса

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ТАСС, 16 июня. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса в развязывании военного конфликта. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу перед военнослужащими.

"Колумбийским правительством во главе с [президентом] Хуаном Мануэлем Сантосом готовится серия актов и провокаций военного характера как на территории Колумбии, так и Венесуэлы, для создания вооруженного конфликта между странами", - приводит слова политика в субботу агентство EFE.

По его информации, Мадуро обратился к военным с призывом помешать планам Сантоса.

В последнее время ужесточаются взаимные обвинения Боготы и Каракаса в адрес друг друга. Колумбия и ее лидер резко критикуют власти Венесуэлы и лично президента Мадуро за гонения на оппозицию и провал социальной политики.

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