СМИ: разведка ФРГ следила за сетями МАГАТЭ, ОБСЕ, дипмиссий и правительства в Австрии

ВЕНА, 16 июня. /ТАСС/. Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) осуществляла массовый шпионаж за коммуникационными сетями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министерств и ведомств, зарубежных дипломатических миссий и промышленных предприятий на территории Австрии. Об этом в субботу сообщил австрийский журнал Profil.

В распоряжение издания поступила база данных о деятельности германской разведки на территории Австрии с конца 1990-х годов. В общей сложности шпионы ФРГ следили за коммуникациями, интернет-соединениями, телефонами и факсами около 2 тыс. объектов, среди которых ведомство федерального канцлера Австрии, министерство экономики, министерство внутренних дел, министерство обороны, МИД и Палата экономики Австрии. Кроме того, объектами слежки стали австрийские технические вузы, мечети, мусульманская община Австрии, неправительственные организации.

Международные организации и СМИ

По данным журнала, с начала 2000-х годов германская разведка активизировала деятельность по слежке за сетями связи объектов зарубежных дипломатических миссий в Вене, Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), МАГАТЭ, ОБСЕ, Управления ООН по наркотикам и преступности, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и другими организациями. Вместе с тем в списке интересов электронной разведки ФРГ находятся австрийские оборонные предприятия, банки, металлургические концерны. Особое внимание было уделено телефонным линиям внешнеполитической редакции Австрийского агентства печати.

Власти Австрии отказались от комментариев

В самой разведслужбе ФРГ журналу Profil пояснили, что не могут предоставить комментария для СМИ, потому что служба отчитывается только перед правительством ФРГ и уполномоченными органами этой страны. В свою очередь МВД Австрии не стало комментировать эти документы, сославшись на юридические договоренности. При этом в МВД не уточнили, о каких договоренностях идет речь. Минобороны Австрии также отметило, что не может комментировать работу разведслужб.

В 2015 году стало известно, что германская разведка БНД в течение многих лет шпионила за посольствами западных партнеров. Согласно данным немецкой прессы, разведка ФРГ отслеживала информацию по списку ключевых слов, который включал в себя около 2,8 тыс. позиций. Затем разгорелся скандал после того, как немецкие СМИ сообщили, что спецслужбы США в течение многих лет следили за тысячами целей в Европе с помощью ничего не ведавшей об этом разведки ФРГ.