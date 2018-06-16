ДНР: ВСУ при обстреле поселка Зайцево испытали американскую систему наземной разведки

ДОНЕЦК, 16 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при обстреле поселка Зайцево вблизи Горловки испытали комплекс американской разведывательно-сигнализационной аппаратуры "Рембасс-2". Об этом в субботу заявил начальник пресс-службы вооруженных сил провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

"Вчера вечером украинские силовики в очередной раз обстреляли населенный пункт Зайцево, - приводит его слова Донецкое агентство новостей. - Важно отметить, что во время данного обстрела украинскими боевиками проводились испытания переданного представителями США комплекса разведывательно-сигнализационной аппаратуры "Рембасс-2", который позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 м, вооружение и военную технику до 350 м".

В пятницу, 15 июня, и.о. главы Горловской городской администрации Иван Приходько сообщил, что украинские силовики обстреляли поселок Зайцево, в результате чего ранение получила мирная жительница.

Разведывательно-сигнализационная аппаратура "Рембасс-2" была принята на вооружение армией США в конце 90-х годов. Система предназначена для быстрого и надежного обнаружения скрытно передвигающегося объекта и определения его местоположения.