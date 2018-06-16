В Афганистане на встрече "Талибана" с сотрудниками сил безопасности произошел взрыв

ТАСС, 16 июня. Взрыв произошел в субботу на встрече боевиков из радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) с представителями афганских сил безопасности в восточной провинции Нангархар, собравшихся для празднования окончания месяца рамадан. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя губернатора провинции.

Число погибших возросло до 17. Об этом сообщил телеканал TOLOnews в своем Twitter со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 10 жертвах.

По данным телеканала, среди погибших оказались боевики движения, а также мирные жители. По словам представителя губернатора провинции, скорее всего, был взорван один из автомобилей талибов.

7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан" по случаю окончания рамадана и праздника Ураза-байрам.

По данным TOLOnews, режим временного прекращения огня вступил в силу со вторника, 12 июня, и продлится до 19 июня.