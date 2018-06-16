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Президент Австрии потребовал от Германии объяснений в связи с сообщениями о шпионаже

Международная панорама
16 июня, 18:56 дата обновления: 16 июня, 19:28 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 16, июня. /ТАСС

Александер Ван дер Беллен подчеркнул, что шпионаж между дружескими странами недопустим и может поставить под сомнение сотрудничество

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ВЕНА, 16 июня. /ТАСС/. Австрия ожидает объяснений от правительства ФРГ в связи с сообщениями о шпионаже германской разведки на территории Австрийской Республики. Об этом заявил в субботу президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

"Шпионаж между дружескими странами недопустим и может поставить под сомнение сотрудничество. Мы ожидаем от германского правительства объяснений", - сказал Ван дер Беллен на специальной пресс-конференции в Вене.

По его словам, Берлин должен предоставить информацию, соответствуют ли сообщения о шпионаже действительности, в каком объеме велась слежка, какие объекты были ее целью и какая информация была собрана.

"Мы хотим, чтобы такой шпионаж, если он еще ведется, был немедленно прекращен. Наши страны - члены ЕС, и мы не хотим, чтобы сотрудничество было подорвано, - добавил австрийский президент. - Мы уверены, что сотрудничество можно восстановить, мы хотим полной прозрачности по этому вопросу".

Ранее австрийский журнал Profil сообщил, что Федеральная разведывательная служба Германии вела слежку за коммуникационными сетями правительства Австрии, международных организаций, чьи штаб-квартиры расположены в Вене, и дипломатическими представительствами других стран. Всего, по данным журнала, под слежкой были около 2 тыс. объектов на территории Австрии.

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