МИД Украины выразил протест РФ в связи с неудачной попыткой омбудсмена посетить Карпюка

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации в связи с тем, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова не смогла попасть во Владимирский централ к осужденному Николаю Карпюку. Об этом в субботу сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

"РФ продолжает свою "игру". Несмотря на договоренности омбудсмену Л. Денисовой отказали во встрече с Н. Карпюком. Выражаем протест, требуем доступа", - написала она в Twitter.

Ранее в субботу Денисова сообщила, что ей не удалось попасть во Владимирский централ для встречи с отбываемым наказание Николаем Карпюком. Представитель УФСИН по Владимирской области объяснил ей это тем, что Карпюка при краткосрочных свиданиях может навещать любой гражданин, но рабочий день у сотрудников, которые проводят данные свидания уже завершен. Он уточнил, что омбудсмен не успела подать заявление для частного краткосрочного свидания с Карпюком, данное заявление у нее будет принято позже, после чего она сможет с ним увидеться, но это произойдет не раньше следующей недели. Денисова в свою очередь отметила, что будет пытаться попасть к Карпюку и как уполномоченный, и как частное лицо.

По данным Следственного комитета России, Карпюк с декабря 1994 по январь 1995 года в составе банды на территории Чечни неоднократно принимали активное участие в вооруженных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил РФ, в ходе которых убили не менее 30 военнослужащих и не менее 13 причинили ранения различной степени тяжести. В мае 2016 года суд в Грозном признал его виновным и приговорил к тюремному заключению.

Несогласованные действия украинского омбудсмена

Это уже вторая за последние дни попытка украинского омбудсмена без согласования посетить заключенных граждан Украины в России. В пятницу, 15 июня, Денисова не согласовав поездку с российской стороной отправилась в Салехард для посещения украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии номер восемь. Позже на своей странице в Facebook она опубликовала видеообращение, в котором заявила, что ее не удалось пройти в колонию. Между тем еще в четверг вечером стороны вели переговоры о времени посещения Сенцова, и, по свидетельству пресс-службы самой Денисовой, российская сторона была готова организовать ее поездку к нему после 22 июня.

Денисова также отказалась от запланированной первоначально на 16 июня встречи в Омске с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, заявив, что переговоры по посещению осужденных зашли в тупик. Между тем, позже Москалькова и Денисова достигли договоренности о проведении встречи в Москве 18 июня, с тем, чтобы согласовать вопрос взаимных поездок в места отбывания наказаний граждан на территории Украины и РФ.