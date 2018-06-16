Канцлер Австрии потребовал от ФРГ удалить полученные в результате шпионажа данные

ВЕНА, 16 июня. /ТАСС/. Власти ФРГ должны удалить все данные, которые могли быть собраны германской разведкой во время шпионажа на территории Австрии. Об этом заявил в субботу канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Если полученные данные были сохранены [германской разведкой], мы хотим, чтобы они были удалены", - сказал он на специальной пресс-конференции в Вене.

Канцлер Австрии подчеркнул, что первые подозрения о слежке германской разведки в Австрии появились еще в 2014 году и тогда речь шла о разведывательной деятельности ФРГ в период с 1999-го по 2006 год. "Власти [Австрии] еще тогда активизировали работу, прокуратура завела расследование. Это привело к новым законодательным нормам в ФРГ в 2016 году, которые не должны были допустить больше такой деятельности", - отметил Курц.

"Новые данные показывают, что масштаб слежки был огромный. Более 2 тыс. объектов были под контролем, - добавил канцлер. - Мы связались с германскими властями и хотим знать, за кем велась слежка, когда она закончилась, и хотим быть уверены, что она была закончена".

Ранее австрийский журнал Profil сообщил, что Федеральная разведывательная служба Германии вела слежку за коммуникационными сетями правительства Австрии, международных организаций, чьи штаб-квартиры расположены в Вене, и дипломатическими представительствами других стран. Всего, по данным журнала, слежка велась за порядка 2 тыс. объектов на территории Австрии.