Комитет Бундестага обсудит сообщения о шпионаже на территории Австрии

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Комитет германского Бундестага по контролю над деятельностью спецслужб обсудит сообщения австрийских СМИ о шпионаже Федеральной разведывательной службы (БНД) на территории Австрийской Республики. Об этом сообщила в субботу медиагруппа Funke со ссылкой на главу комитета Армина Шустера.

"Мы проанализируем, являются ли обвинения новыми или они часть уже известных обвинений, выдвинутых в 2015 году", - сказал парламентарий. Шустер отметил, что предварительные выводы комитета будут обнародованы в конце следующей недели. Глава комитета признал, что действия БНД в отношении других европейских государств "были порой непропорциональными, а также по сути не разъяснялись".

Ранее австрийский журнал Profil сообщил, что Федеральная разведывательная служба Германии вела слежку за коммуникационными сетями правительства Австрии, международных организаций, чьи штаб-квартиры расположены в Вене, и дипломатическими представительствами других стран. Всего, по данным журнала, под слежкой были около 2 тыс. объектов на территории Австрии.