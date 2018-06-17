Израиль атаковал в Газе автомобиль лидера радикалов, запускавших горящих воздушных змеев

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июня. /ТАСС/. Израильский самолет нанес в воскресенье удар по автомобилю лидера группы радикалов, запускавших из Газы по еврейскому государству горящие воздушные змеи и наполненные гелием воздушные шары с прикрепленными взрывными устройствами. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Летательный аппарат Армии обороны Израиля в северной части сектора Газа нанес удар по автомобилю одного из лидеров группы, запускавшей с целью поджога шары и змеев, - говорится в заявлении армии. - Удар нанесен в ответ на серию запусков в сторону Израиля воздушных змеев и летающих шаров с целью поджога". О жертвах и пострадавших в результате удара с воздуха по сектору Газа сообщений не поступало.

Военные отметили, что "в последние дни несколько раз предостерегали палестинцев от таких запусков". "Это теракты, которые подвергают опасности жителей южных районов Израиля", - подчеркнули в армии и добавили, что считают правящее в секторе Газа движение ХАМАС "ответственным за все, что происходит на территории сектора".

По данным Девятого канала израильского телевидения, в субботу в сельскохозяйственных районах Израиля, прилегающих к Газе, зафиксировано около двух десятков пожаров, вызванных запущенными из сектора Газа змеями и воздушными шарами с привязанными горящими предметами.