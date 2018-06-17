Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Израиль атаковал в Газе автомобиль лидера радикалов, запускавших горящих воздушных змеев

Международная панорама
17 июня, 11:02 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 17, июня. /ТАСС

О жертвах и пострадавших в результате удара сообщений не поступало

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июня. /ТАСС/. Израильский самолет нанес в воскресенье удар по автомобилю лидера группы радикалов, запускавших из Газы по еврейскому государству горящие воздушные змеи и наполненные гелием воздушные шары с прикрепленными взрывными устройствами. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Летательный аппарат Армии обороны Израиля в северной части сектора Газа нанес удар по автомобилю одного из лидеров группы, запускавшей с целью поджога шары и змеев, - говорится в заявлении армии. - Удар нанесен в ответ на серию запусков в сторону Израиля воздушных змеев и летающих шаров с целью поджога". О жертвах и пострадавших в результате удара с воздуха по сектору Газа сообщений не поступало.

Военные отметили, что "в последние дни несколько раз предостерегали палестинцев от таких запусков". "Это теракты, которые подвергают опасности жителей южных районов Израиля", - подчеркнули в армии и добавили, что считают правящее в секторе Газа движение ХАМАС "ответственным за все, что происходит на территории сектора".

По данным Девятого канала израильского телевидения, в субботу в сельскохозяйственных районах Израиля, прилегающих к Газе, зафиксировано около двух десятков пожаров, вызванных запущенными из сектора Газа змеями и воздушными шарами с привязанными горящими предметами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Welt: глава МВД Германии заявил, что больше не может работать с Меркель
4
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
5
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
6
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости