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Bild: ХСС предъявит Меркель ультиматум по вопросу противодействия нелегальной миграции

Международная панорама
17 июня, 15:42 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 17, июня. /ТАСС

По данным издания, глава партии и министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер угрожает выслать из страны мигрантов, которые зарегистрированы на территории других стран ЕС и находятся в Германии

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БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер и возглавляемый им баварский Христианско-социальный союз (ХСС) выдвинут ультиматум канцлеру Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции. Как сообщила в воскресенье газета Bild, они намерены дать главе правительства две недели на поиск общеевропейского решения проблемы беженцев.

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По данным таблоида, речь идет о находящихся в ФРГ мигрантах, которые зарегистрированы в других странах Евросоюза, а также о тех беженцах, кто находится на пути в Германию. Первых Зеехофер угрожает выслать из страны, вторых - не пускать на ее территорию. Газета ссылается на источники в руководстве ХСС. О своем решении правление партии, как планируется, объявит в понедельник.

Через две недели состоится саммит ЕС. ХСС ожидает, что до него Меркель достигнет компромисса с европейскими партнерами в том, что касается более эффективного противодействия наплыву мигрантов.

Если этого не произойдет, Зеехофер намерен выпустить министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ.

Меркель и ее партия Христианско-демократический союз (союзник ХСС) добиваются принятия общеевропейского решения в вопросе борьбы с нелегальной миграцией. Но ХСС настаивает, чтобы мигрантов без документов или ранее уже получивших отказ на предоставление убежища в ФРГ разворачивали на германской границе. Разногласия между "сестринскими" партиями грозят привести к правительственному кризису.

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