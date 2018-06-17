Bild: ХСС предъявит Меркель ультиматум по вопросу противодействия нелегальной миграции

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер и возглавляемый им баварский Христианско-социальный союз (ХСС) выдвинут ультиматум канцлеру Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции. Как сообщила в воскресенье газета Bild, они намерены дать главе правительства две недели на поиск общеевропейского решения проблемы беженцев.

По данным таблоида, речь идет о находящихся в ФРГ мигрантах, которые зарегистрированы в других странах Евросоюза, а также о тех беженцах, кто находится на пути в Германию. Первых Зеехофер угрожает выслать из страны, вторых - не пускать на ее территорию. Газета ссылается на источники в руководстве ХСС. О своем решении правление партии, как планируется, объявит в понедельник.

Через две недели состоится саммит ЕС. ХСС ожидает, что до него Меркель достигнет компромисса с европейскими партнерами в том, что касается более эффективного противодействия наплыву мигрантов.

Если этого не произойдет, Зеехофер намерен выпустить министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ.

Меркель и ее партия Христианско-демократический союз (союзник ХСС) добиваются принятия общеевропейского решения в вопросе борьбы с нелегальной миграцией. Но ХСС настаивает, чтобы мигрантов без документов или ранее уже получивших отказ на предоставление убежища в ФРГ разворачивали на германской границе. Разногласия между "сестринскими" партиями грозят привести к правительственному кризису.